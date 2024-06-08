قرار رسمي من مانشستر سيتي يدفع إيدرسون نحو الدوري السعودي

منافسة بين الاتحاد والنصر على ضمه

وسط التكهنات المُحيطة حول مستقبل البرازيلي إيدرسون مورايش، أعلن نادي مانشستر سيتي عن تجديد عقد زميله ستيفان أورتيجا.

الألماني يعتبر هو الحارس الاحتياطي لسيتي، حيث شارك في 9 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولعب أساسيًا في الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.

العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، قالت إن أورتيجا اشترط اللعب بصفة منتظمة من أجل البقاء مع الفريق، ويبدو أن قرار التجديد لصاحب الـ31 سنة، يأتي كمؤشر على استجابة المدرب بيب جوارديولا لطلبه.

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ومن جانبه قال اللاعب الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 2025:"أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول، هذا النادي يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا، تحسنت كثيرًا كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين".

وتأتي هذه الأنباء كدليل أيضًا على تزايد إمكانية رحيل إيدرسون هذا الصيف، وسط اهتمام شديد من الثنائي السعودي الاتحاد والنصر بالحصول على خدماته، كصفقة عالمية جديدة في دوري روشن.

وكان مانشستر سيتي قد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع مايكل زيترير حارس فيردر بريمن، تحسبًا لرحيل أي من أورتيجا أو إيدرسون، ويبدو أن الأخير هو الأقرب لهذه الاحتمالية في الوقت الحالي

جدير بالذكر أن أورتيجا انضم لسيتي في 2022 قادمًا من أرمينيا بيليفيلد، ولعب 34 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي واهتزت شباكه 27 مرة، وخرج بشباك نظيفة في 17 مناسبة.