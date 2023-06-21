قرار رسمي من ريال مدريد يحسم مصير كروس من الانتقال للسعودية

أحمد مجدي
Toni Kroos Real Madrid 2022-23Getty
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدتوني كروسدوري روشن السعودي

حسم مستقبل النجم الألماني

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي تجديد تعاقد نجمه الألماني توني كروس عامًا إضافيًا حتى يونيو 2024، بعد أن انتهى عقده الحالي مع النادي الملكي.

وبذلك سيكمل توني كروس عامه العاشر برفقة ريال مدريد وهو الذي وصل في 2014 وبات أكثر ألماني يشارك في تاريخ ريال مدريد بالمشاركة في 417 مباراة.

وقد توج كروس بعشرين بطولة رفقة ريال مدريد بواقع 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و5 بطولات لكأس العالم للأندية و4 بطولات للسوبر الأوروبي و3 ألقاب للدوري الإسباني إضافة إلى 3 بطولات للسوبر الإسباني وبطولة لكأس ملك إسبانيا.

وبذلك تم تعزيز كتيبة ريال مدريد بالتجديد لأحد أهم رجال هذا الجيل في الملكي، وواحد من أهم أعمدة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأنهى ريال مدريد بذلك كل التكهنات حول احتمالات انضمام النجم الألماني إلى الدوري السعودي، شأنه شأن العديد من النجوم حول العالم.

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