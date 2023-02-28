12 شهرًا و4 آلاف يورو والمزيد ينتظر مهاجمو مهاجم ريال مدريد بالهتافات العنصرية

أصدرت "اللجنة الحكومية الدائمة لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية في الرياضة" الإسبانية عقوبة مغلظة على المشجع الذي وجه إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد خلال مواجهة فريقه مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

قرار اللجنة صدر، اليوم الثلاثاء، بحق من هتف بهتافات عنصرية ضد فينيسيوس خلال مباراتهم مع ريال ماريوكا يوم 5 فبراير الجاري، وجاء القرار كالتالي: غرامة قدرها 4 آلاف يورو ومنعه من دخول أي ملاعب رياضية خلال فترة قدرها 12 شهرًا.

وبحسب صحيفة ماركا فإن العقوبة التي صدرت بحق المشجع تتجاوز العقوبة التي اقترحتها الشرطة وكانت 3 آلاف يورو ومنع من دخول الملاعب لمدة 6 أشهر.

ويواجه اللاعب البرازيلي الشاب موجة من الهتافات العنصرية داخل ملاعب إسبانيا كلما ارتحل مع فريقه للعب في الدوري.

وفي الوقت نفسه صنفت اللجنة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري يوم 19 مارس بأنها "عالية الخطورة".