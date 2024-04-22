السجن في انتظاره؟.. قرار رسمي من المحكمة الوطنية ضد روبياليس بسبب "قبلة هيرموسو"!

الصدمات تتوالى على الرئيس المُقال من منصبه

رفضت المحكمة الوطنية في إسبانيا، الاستئناف المقدم من لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن محاكمته في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة إعلاميًا باسم "قبلة هيرموسو".

روبياليس أثار حالة هائلة من الجدل الصيف الماضي، بعدما قبّل جينيفير هيرموسو لاعبة إسبانيا على منصة التتويج بكأس العالم للسيدات، ليُقال من منصبه.

ويمثل هذا القرار ضربة لروبياليس الذي يواجه عقوبة محتملة بالسجن بسبب أفعاله، حيث يطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بالسجن لمدة عامين ونصف على روبياليس لجرائم الاعتداء الجنسي والإكراه.

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كما يطالب باستبعاده من العمل في المجال الرياضي خلال فترة عقوبته، وعامين من المراقبة وحظر التواصل مع هيرموسو أو الاقتراب منها مسافة 200 متر لمدة 4 سنوات، إلى جانب دفع تعويض للاعبة بمبلغ 50 ألف يورو.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض الاستئناف الذي قدمه روبياليس ضد قرار إيقافه، باعتبار أن ما فعله تجاه لاعبة إسبانيا جاء دون موافقتها.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد: "من بين اعتبارات أخرى كانت لجنة الاستئناف مقتنعة بأكل أريحية، بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من قانون فيفا التأديبي أثناء وبعد نهائي كأس العالم للسيدات".