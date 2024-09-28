قرار حساس.. الحرب تشتعل في برشلونة بسبب أراوخو!

أزمة بين أروقة برشلونة بسبب المدافع الأوروجوياني..

رغم أن إصابة الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو طالت كثيرًا على حسابات المدرب هانسي فليك، إلا أن هناك ضوءًا في آخر النفق يلوح في الأفق.

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الضوء يتمثل في احتمالية عودته بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين، وعليه يعول هانسي فليك لتحسين الأداء الدفاعي لكتيبة البلوجرانا.

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لكن توقيت عودته سيكون محفوفًا بالمخاطر، بل سيسبب أزمة بين الكيان الإداري والفني لبرشلونة من ناحية، والكيان الاقتصادي من ناحية.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن الاتجاه الاقتصادي بين أروقة البلوجرانا سيكون لطرح أراوخو في السوق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لأنه من بين اللاعبين الذين يتوقع أن يجلبوا مقابلًا ماديًا عاليًا في حالة بيعهم، لكن هذه ليست نية إدارة برشلونة ولا الكيان الفني لفريق كرة القدم.

سيتعين على الطرفين "أراوخو وبرشلونة" أن يصلا إلى صيغة لتجديد التعاقد قبل هذا التوقيت، حتى لا يصطدموا بسوق انتقالات شتوية معقد فور عودة الأوروجوياني إلى مزاولة كرة القدم.

الصحيفة أيضًا تؤكد أن كل ما يعني اللاعب في الوقت الراهن هو التعافي بأفضل شكل ممكن، ومن ثم سيقوم بتقييم الخيارات المختلفة، وهو يدرك الاحتياجات المادية للنادي.

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إلا أن الأزمة الهامة لدى أراوخو والتي ستعني ضرورة الحل مع اقتراب عودته هو أن النادي لم يسجله ضمن لاعبيه حتى الآن، رغبة في تحرير قيمة الراتب الخاصة به لشراء لاعبين والتنفس قليلًا من الناحية الاقتصادية.