قرار حاسم من الأهلي .. حقيقة التفاوض مع روبرت ليفاندوفسكي ولوكا مودريتش

مفاجأة في ميركاتو النادي الأهلي "الشتوي"

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا مهمًا؛ بعد الأخبار المنتشرة بشأن التعاقد مع أكثر من اسم عالمي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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أسماء عالمية؛ مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

لكن.. صحيفة "عكاظ" نقلت عن مصادر أهلاوية، تأجيل مسؤولو النادي، النظر في كافة الملفات المتعلقة بفترة الانتقالات الشتوية، إلى حين وصول الرئيس التنفيذي الجديد.

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ونفت المصادر، دخول الأهلي في مفاوضات مع أي لاعب أجنبي أو محلي، في الوقت الحالي، أو تلقيهم عروضًا رسمية أو شفهية، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مع توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

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