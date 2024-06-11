قرار جورج جيسوس يدفع مدافع الهلال لطلب الرحيل

اللاعب حسم قراره بالفعل

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن قرار مدافع الهلال الرحيل عن الفريق هذا الصيف وعدم تجديد عقده، وذلك في أعقاب قرار المدرب جورج جيسوس المتعلق بسوق الانتقالات.

الصحيفة أوضحت أن متعب المفرج قرر عدم تجديد عقده الذي سينتهي مع الهلال في أغسطس القادم وذلك لسببين رئيسيين.

الأول هو عدم حصوله على أي فرص للعب هذا الموسم رغم تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي منذ مارس الماضي، والثاني قرار جيسوس التعاقد مع مدافع جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل السعودية كان قد تعاقد الصيف الماضي مع حسان تمبكتي مدافع الشباب، وقد اعتمد عليه المدرب البرتغالي كخيار أول لتعويض أي غياب للثنائي الأساسي خاليدو كوليبالي وعلي البليهي.

يُشار إلى أن المفرج نشأ وترعرع بين صفوف الفئات السنية في الهلال، وقد خاض تجربتي إعارة مع التعاون والشباب.