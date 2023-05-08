قرار بنشر محادثات الحكام بعد المباريات .. الدوري الإنجليزي نحو المزيد من الشفافية

علي رفعت
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Arsenal Manchester City Premier League 16:9Getty
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هاورد ويب يتخذ قرارًا جريئًا للغاية.

قرر هاورد ويب رئيس هيئة الحكام في إنجلترا أن يتم نشر المحادثات التي تدور بين حكم الساحة ونظيره مساعد تقنية الفيديو بعد كل مباراة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن المحادثات سيتم نشرها في إطار سعي الجميع للمزيد من الشفافية في البطولة المحلية.

وأوضحت الشبكة أن البث لن يكون مباشر أثناء المباريات، ولكن عقب انتهاء كل مباراة، وقد يتم تجميع تلك المحادثات لنشرها في نهاية كل جولة.

يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه الكثير من الأحداث الجدلية في الدوري الإنجليزي مؤخرًا بعد قرارات من حكام المباريات ونظرائهم المساعدين الخاصين بتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" كان قد أتاح نشر تلك المحادثات بعد المباريات بالفعل من خلال تعديل قوانينه مؤخرًا.

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