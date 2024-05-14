"قرار الحكم فاجأني" .. تشافي يخمد نار الفتنة مع ليفاندوفسكي برد حاسم

مدرب برشلونة يكشف سبب التغيير

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عدم انزعاجه من حالة الغضب التي انتابت المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أثناء استبداله خلال مواجهة ريال سوسيداد.

وقرر تشافي استبدال ليفاندوفسكي خلال الدقيقة 76 من عمر اللقاء، لحساب زميله فيران توريس، في المباراة التي حسمها برشلونة (2-0) على ريال سوسيداد، أمس الاثنين، بالجولة 35 من الليجا، ليخرج البولندي غاضبًا من قرار مدربه.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "بالطبع أتفهم غضب ليفاندوفسكي، فأنا أيضًا كنت لاعبًا ولم أكن أحب أن يتم تغييري، أفهم أن اللاعب لا يحب الخروج، لكن المدربين يفكرون في المجموعة".

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وأضاف: "استبدلت ليفاندوفسكي لأسباب تكتيكية، كما نستعد لخوض العديد من المباريات. كنا بحاجة إلى المزيد من النشاط. بذلنا جهدًا كبيرًا وقد أدى روبرت عملا جيدا للغاية".

وتحدث مدرب برشلونة عن المباراة، قائلًا: "ريال سوسيداد خصم قوي ومنظم ولديه شراسة هجومية واعتدنا أن يجعل الأمور صعبة علينا في المواجهات الأخيرة. لم نتوقع أن يدافعوا بـ5 لاعبين، وكانوا جيدين للغاية".

وعلق مدرب برشلونة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لفريقه على اللاعب أودريوزولا، قائلًا: "أدهشني أنه احتسبها. لم أكن أتوقع أن يتخذ هذا القرار".

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متقدمًا بفارق نقطة عن جيرونا الثالث، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.