قرار غيَّر مصير البرازيل .. اعتراف رسمي يحسم الجدل في لقطة فينيسيوس أمام كولومبيا

نجم ريال مدريد يغيب عن البرازيل في ربع النهائي

اعترف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبول"، بأحقية البرازيل في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة كولومبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا".

وتعادل منتخب البرازيل مع كولومبيا (1-1)، فجر الأربعاء، ليتأهل وصيفًا عن المجموعة الرابعة بـ5 نقاط خلف "لوس كافيتيروس"، ليضرب السليساو موعدًا ناريًا مع أوروجواي في ربع نهائي "كوبا أمريكا".

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بعدما رفض الحكم خيسوس فالينزويلا احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل، بعدما تدخل عليه دانييل مونيوز لاعب كولومبيا في الدقيقة 42، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وأبلغت الحكم بعدم وجود ركلة جزاء.

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وأكد "الكونيمبول" في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن نظام الحكم الفيديو المساعد "VAR"، يقوم على تحليل اللقطة من خلال الزوايا المختلفة، لكنه أخفق في هذه الحالة، حيث لمس بالفعل المدافع الكرة قبل أن يعترض طريق المهاجم بشكل متهور.

وتوقفت المباراة لمدة دقيقتين، حيث استمع فالينزويلا لزملائه في غرفة "VAR" لمعرفة رأيهم في اللعبة، لكنهم أكدوا أن الظهير الكولومبي لمس الكرة، لذلك أوصى الحكم الرئيسي بعدم احتساب ركلة جزاء.

يذكر أن فينيسيوس جونيور، سيغيب عن مباراة البرازيل المرتقبة أمام أوروجواي، وسيشاهد المباراة من المدرجات للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل على إنذارين أمام باراجواي وكولومبيا.