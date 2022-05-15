"قراري بات قريبًا" .. مبابي يكشف الموعد النهائي لحسم مستقبله!

كشف كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.

وجاء ذلك خلال حضور مبابي لحفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصول نجم باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22.

الضغط كان شديدًا على مبابي خلال تواجده في المنطقة الصحفية للحديث عن مستقبله والكشف عنه، خاصة مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

مصير مبابي حاليًا هو إما التجديد مع باريس سان جيرمان والاستمرار في "حديقة الأمراء" أو الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية المهتمة بخدماته.

ماذا قال مبابي؟

وقال مبابي في تصريحاته: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبًا جدًا، اقتربت من اتخاذ القرار".

وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي".

وفسر مبابي تصريحاته بأنه سيكشف عن اختياره لمستقبله قبل تجمع منتخب فرنسا المقبل، والذي من المقرر أن يتم في 28 مايو المقبل.

أي أن مبابي أمامه ثلاثة عشر يومًا كحد أقصى للكشف عن قراره النهائي بشأن مستقبله.

لماذا كان بطيئًا في اتخاذ قراره؟

مبابي كشف أيضًا عن السبب الذي جعل مبابي بطئيًا للغاية في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وقال مبابي عن ذلك: "عليك احترام جميع الأطراف، أعلم أن الناس توقعوا مني الكثير".

وأضاف: "هذا أمر عادي، أنا في عجلة من أمري أيضًا، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط".

واختتم مبابي: "لكن ها هو، انتهت الأمور الآن، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة".

مؤشر غير متوقع!

وفي مؤشر صادم وغير متوقع لريال مدريد، توجه مبابي بعد الحفل مباشرة للالتحاق ببقية أفراد فريق باريس سان جيرمان، المتواجدين في العاصمة القطرية، الدوحة، لأسباب ترويجية.

مبابي نشر صورة عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، للكشف عن سفره إلى الدوحة.

وخلال الفترة الماضية، رفض مبابي أكثر من مرة السفر إلى قطر، من بينها رفضه حضور قرعة كأس العالم 2022، التي أقيمت في أبريل الماضي.

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