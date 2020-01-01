قرارات جديدة بشأن مصير الأجانب وموعد عودة الدوري السعودي

تشهد أندية الدوري السعودي للمحترفين تواجد 7 محترفين في كل فريق

أكد الإعلامي وليد الفراج أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتم إلغائها والمسابقة ستبقى مستمرة.

وعبر برنامج الدوري مع وليد قال : سيتم تحديد موعد المباريات الجديدة عقب عيد الفطر المبارك، من أجل استكمال الجولات المتبقية.

وكشف الفراج على أن مصادره أكدت وجود اتجاه داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقليص عدد المحترفين إلى 4 لاعبين في كل فريق بداية من الموسم المُقبل.

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وتشهد أندية الدوري السعودي للمحترفين تواجد 7 محترفين في كل فريق، بجانب لاعب من مواليد المملكة، ولكن يبدو أن الاتجاه العام نحو تقليص عدد المحترفين.

وكان الفراج قد أكد أمس، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفض بشكل قاطع إلغاء مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

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ويأتي تأكيد الفراج عقب تعليق مباريات الدوري منذ يوم 14 مارس الماضي؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.