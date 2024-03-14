قرارات ثورية من فيفا .. قطر والمغرب تحتكران كأس العالم تحت 17 عامًا للرجال والسيدات

قرارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قرارات ثورية جديدة، مساء اليوم الخميس؛ تخص عددًا من مسابقات الفئات السنية للمنتخبات.

وفي بيان رسمي.. أكد "فيفا"، على إقامة كأسي العالم للرجال والسيدات تحت 17 سنة، بشكل سنوي بدءًا من عام 2025؛ بدلًا من تنظيمهما كل عامين.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أن دولة قطر، ستستضيف بطولة كأس العالم للرجال تحت 17 سنة، لمدة 4 سنواتٍ متتالية، في الفترة من 2025 إلى 2029، بمشاركة 48 منتخبًا.

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أما كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، والتي تشهد مشاركة 24 منتخبًا؛ ستقام خلال السنوات الأربع القادمة، في المملكة المغربية؛ وتحديدًا من 2025 إلى 2029.

وبرر "فيفا" قراره؛ بسبب "البنية التحتية" الرائعة في قطر والمغرب، وقدرة البلدان على تنظيم الحدثين العالميين سنويًا؛ ما سيساعد اللاعبين واللاعبات الشباب، على إظهار مواهبهم للعالم.