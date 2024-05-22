"أنت قذر ومنخارك عملاق" .. جاري نيفيل يهرب من إهانات جماهير مانشستر سيتي!

نجم اليونايتد يتوقع فوز فريقه بركلات الترجيح!

تمنى جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن يبقى لاعبو مانشستر سيتي في نشوة فرحة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حتى ينشغلوا عن مواجهة الشياطين الحمر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويصطدم عملاقا مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل على ملعب ويمبلي، وسط توقعات كبرى بفوز السيتي بالثنائية المحلية في ظل تراجع مستوى اليونايتد تحت قيادة إريك تين هاج.

وكشف نيفيل خلال برنامج "The overlap"، أنه لن يحضر المباراة النهائية بعد تجربة غير ممتعة في ويمبلي لنهائي 2023، عندما خسر فريقه (1-2)، لكنه توقع أن يتفوق يونايتد هذه المرة بركلات الترجيح.

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وأضاف: "لقد ذهبت العام الماضي ولم أستمتع بالنهائي. كان الدخول إلى الملعب عملاً شاقًا، وكان الخروج والعودة إلى موقف السيارات عملاً شاقًا أيضًا، كما أنني لا أحمل ذكريات جيدة في مواجهات مانشستر سيتي".

وتابع نيفيل: "عندما حانت لحظة التتويج تعرضت لإهانات كبيرة من جماهير مانشستر سيتي، حيث وصفوني بالـ(قذر) وأحدهم قال لي أنت تملك منخارًا كبيرًا".

وعندما سُئل جاري نيفيل عن توقعاته قبل المباراة، أجاب نيفيل: "سيتقدم مانشستر يونايتد وينتهي الوقت الأصلي بنتيجة التعادل (1-1) ويفوز يونايتد بركلات الترجيح".