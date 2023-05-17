فيديو | "قذر" .. كلمات مهينة من إعلامي أثناء خروج عبدالرزاق حمد الله من الملز تشعل ثورة

رد فعل حمد الله الغريب أكد أن هناك أمراً ما وراء الواقعة

واقعة غريبة تعرض لها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، أثناء مغادرته لاستاد الملز عقب نهاية الكلاسيكو، دفعت جماهير ناديه لمطالبة إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات القانونية دفاعًا عنه.

العميد تعادل بالأمس خارج أرضه، أمام الهلال بثنائية لكل منهما، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وانتشر فيديو لحمد الله أثناء مغادرته للملعب، وأحد الصحفيين يردد في الخلفية دون أن تظهر هويته: "أنت قذر ولسانك قذر، وأنا أعرف كيف أربيك!"، وهو ما أثار غضب الاتحاديين.

لكن رد فعل حمد الله على هذه الألفاظ لم يوحِ نهائيًا بأنها موجهة له، وبالفعل أوضح الحساب الاتحادي الجماهيري "اتي مانيا"، بعد ذلك وفقًا لشهادة أحد الحاضرين أن العبارات كانت موجهة من أحد الإعلاميين تجاه أحد المنظمين، ولا علاقة للمغربي بالمشادة.

جدير بالذكر أن حمد الله هو من صنع هدفي العميد في المباراة، ليبقيه على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة، فيما يحل الهلال رابعًا بـ50 نقطة.