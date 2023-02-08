قد يتم الإفراج عنه.. يوم فارق في محاكمة داني ألفيش

تشهد قضية البرازيلي داني ألفيش المتهم بالتحرش بفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة تطورًا هامًا يتمثل في أن دفاع البرازيلي سيقدم أدلة تكفي مؤقتًا للإفراج المؤقت عن لاعب برشلونة السابق.
فريق المحاماة الخاص بالبرازيلي والذي يقوده المحامي كريستوبال مارتيل، يدرس خيارات أخرى بخلاف السجن، مثل سحب جواز السفر أو مراقبته بسوار عن بعد، من أجل ضمان عدم هروب البرازيلي إذا تم إطلاق سراحه بعد حصوله على إفراج مؤقت.
وسبق أن أوضح محامي ألفيش لصحيفة "لا فانجوارديا" أن هناك "اتجاهًا من الدفاع لطلب حرية ألفيش، لأن هناك تدابير احترازية معقولة لضمان العملية".
من جانبها، أعربت النيابة العامة عن معارضتها لوضع اللاعب مع خيار إفراج مؤقت، معتبرة أن خطر الهروب مستمر، وأن هناك مؤشرات دافعة على ارتكاب المخالفة المزعومة التي دخل من أجلها السجن في 20 يناير.
ليس من الواضح أنه سيتم اتخاذ قرار اليوم بشأن الإفراج المؤقت أو إذا كان الأمر مختلفًا، لكن من المؤكد أن الانتظار لأيام قليلة مقبلة سيوضح مستقبل محاكمة البرازيلي في برشلونة.
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