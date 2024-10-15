قدّم بطولة للتاريخ.. لماذا ارتدى رونالدو الحفاضات في كوبا أمريكا 1999؟

يا تُرى ما السبب؟

رغم مرور 13 عامًا على اعتزاله كرة القدم، تظل مسيرة الأسطورة البرازيلية رونالدو خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة. بعيدًا عن أدائه المذهل ومهارته الاستثنائية، تصدر رونالدو عناوين الصحف لأسباب أخرى، مثل قصة شعره الشهيرة في مونديال 2002. لكن واحدة من أغرب القصص في تاريخ "الظاهرة" رونالدو هي ارتداؤه الحفاضات خلال مباريات بطولة كوبا أمريكا 1999 في باراجواي.

لم يكن رونالدو سعيدًا في موسم 1998-1999، حيث تعرض لإصابات عديدة مع إنتر ميلان، ليخوض 19 مباراة فقط في الدوري الإيطالي سجل خلالها 14 هدفًا، مما أدى إلى احتلال فريقه المركز الثامن في جدول الترتيب. ورغم هذا الموسم المخيب، قرر المدير الفني لمنتخب البرازيل آنذاك، فاندرلي لوكسمبورجو، استدعاء صاحب الـ22 عامًا للمشاركة في البطولة.

فوجئ لوكسمبورجو عند وصول رونالدو لمعسكر المنتخب بزيادة وزنه، مما دفعه لإصدار أوامر سريعة للأطباء للعمل على إيجاد حل لفقدان بعض الكيلوجرامات. قرر طبيب المنتخب منحه أحد الأدوية الفعالة في إنقاص الوزن، ولكن كان لهذا الدواء أثر جانبي سريع: تسريع حركة الأمعاء.

أوضح لوكسمبورجو: "من أجل تجنب أي حوادث (خروج براز مفاجئ)، اضطر رونالدو إلى ارتداء حفاضات الكبار، ما تسبب له في حرج بالغ." ومع ذلك، لم يصدق أحد أن رونالدو قدم أداءً مذهلًا خلال البطولة، حيث ساهم بأهداف في كل المباريات، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وقاد منتخب البرازيل لتحقيق اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه، بعدما أحرز 5 أهداف، أحدها في النهائي أمام أوروجواي، الذي انتهى بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة.

بدأ رونالدو مسيرته مع منتخب البرازيل عام 1994، حيث خاض 98 مباراة دولية في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل 62 هدفًا، كان آخرها في مرمى غانا بكأس العالم 2006. خلال رحلته مع السيليساو، توج بلقب كأس العالم عامي 1994 و2002، بالإضافة إلى لقب بطولة كوبا أمريكا في 1997 و1999، ولقب بطولة كأس القارات عام 1997.

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