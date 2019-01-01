قديورة: الجزائر كانت خير قدوة في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عدلان قديورة، لاعب المنتخب الجزائري أن منتخب بلاده كان خير قدوة، في كأس الأمم الأفريقية، كما أنهم أبرزوا العديد من الأشياء الرائعة في البطولة.

وحقق المنتخب الجزائري، البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على حساب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وقال قديورة في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "يجب أن نشكر الجهاز الفني، وعلى رأسهم جمال بلماضي أنا ممتن لثقته، نشكر الجهاز الطبي على تعبه معنا، كما نشكر الجمهور الذي سافر خلفنا، لقد حققنا هذه البطولة من اجل الشعب والجمهور".

وواصل: " الجزائر أبرزت أشياء كثيرة جدا وكانت قدوة ونشعر بفخر شديد جدا وكنا مثاليين وأبرزنا أشياء جميلة جدا".

وتابع: "يسعدنا أن نفوز بالبطولة، بالإضافة إلى فوز بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في المسابقة".