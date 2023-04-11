قدوتها هازارد.. من هي مريم التميمي لاعبة الاتحاد الجديدة؟

تعرف على لاعبة الاتحاد الجديدة

أعلن نادي الاتحاد ضم مريم التميمي قادمة من نادي شعلة الشرقية في سوق الانتقالات لمدة موسمين.

وجاء ذلك خلال بيان نشره النادي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، جاء كالآتي: "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة النادي مع لاعبة المنتخب الوطني مريم التميمي قادمة من نادي شعلة الشرقية لمدة موسمين رياضيين، وذلك لتدعيم صفوف فريق كرة القدم للسيدات".

وأضاف "نتمنى التوفيق للاعبة في المساهمة مع زميلاتها لتحقيق التطلعات المنشودة من جماهير الاتحاد الوفية".

مع إنشاء أول دوري السعودي الممتاز للسيدات في أكتوبر 2022، تعاقدت مريم التميمي مع شعلة الشرقية وحازت معهن على المركز السابع قبل الأخير.

وسجلت مريم التي تشغل مركز "الارتكاز" في وسط الملعب هدفين خلال الـ14 مباراة التي خاضتها مع الفريق.

مريم التميمي التي تبلغ من العمر 18 عامًا انضمت إلى المنتخب السعودي منذ تكوينه في 2022.

وكانت قد أفصحت من قبل عن بداية حبها لكرة القدم بسبب كثرة مشاهدة والدها للمباريات لينتقل الأمر إليها وتقرر ركل الكرة بنفسها.

كما سبق واعترفت أن إيدن هازارد لاعب ريال مدريد قدوتها بسبب حبها لطريقة لعبه ومهاراته.

التميمي تمتلك في سجلها مع الأخضر السعودي هدفين خلال 8 مباريات خاضتهم مع الفريق.

وتعتبر قطعة أساسية من قوام المنتخب السعودي إذ لم تغب سوى عن مباراة وحيدة للإصابة.