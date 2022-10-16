قدم من ذهب .. يسرى صلاح تسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Mohamed Salah LiverpoolGetty Images
محمد صلاحليفربول vs مانشستر سيتيليفربولمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازأرقام وإحصائيات

هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي جعل نجم ليفربول يدخل ناديًا خاصًا للغاية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدف "الريدز" الوحيد في الفوز على مانشستر سيتي.

عاش صلاح ليلة مثالية، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد انفراد بمرمى إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وأنهى الكرة بشكل ذكي للغاية في الشباك.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات كشفت أن هدف صلاح جعله يدخل ناديًا خاصًا للغاية فيما يخص تسجيل الأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

النسخة الإنجليزية من الشبكة كشفت أن صلاح وصل إلى الهدف رقم 100 بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي.

وبذلك أصبح "الملكي المصري" ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف أو أكثر في المسابقة، بعد روبي فاولر أسطورة "الريدز" الذي سجل 105 أهداف.

صلاح بهدفه في مرمى مانشستر سيتي وصل إلى الهدف رقم 123 في الدوري الإنجليزي من بينها هدفين مع تشيلسي و121 هدفًا مع ليفربول، ولعب 202 مباراة في المسابقة.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

50547 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 3663ليفربول
  • 6754مانشستر يونايتد
  • 27148مانشستر سيتي
  • 12982فريق آخر
50547 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين