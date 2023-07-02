"قدم مصلحة الهلال على الأخضر" .. موقف جيسوس يفتح الباب على مؤامرة جديدة!

جيسوس يُحرج ياسر المسحل أمام الجميع

أعلن الهلال عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس من أجل قيادته بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، التي رحل بنهاية عقده مع الفريق.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، عن توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع جيسوس من أجل قيادة الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يفاجئ الهلال الجميع بإعلانه عن تولي جورج تدريب الزعيم.

وانتشرت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اتهامات إلى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، بمساعدة نادي الهلال، بعد التوصل معه لاتفاق، ومن ثم إعلان الهلال عن التعاقد معه!

وتداول أحد الجماهير صورة لخبر اتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جيسوس، وعلق عليها قائلًا: "المسحل يقدم لنا أروع الأمثلة وأجمل الدروس في الإيثار".

كما علق مغرد آخر قائلًا: "جيسوس مدربًا للهلال بعد شهر وعليها من اتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم معه لتدريب المنتخب السعودي الأول، تعليق بسيط "تطبيق عملي لتصريح ياسر المسحل: كل الإمكانيات مسخرة لخدمة الهلال".

وعبر جزء كبير من الجماهير عن استيائهم من تعامل اتحاد الكرة السعودي لخدمة نادي الهلال، بعد الاتفاق مع جيسوس ثم تركه لنادي الهلال من أجل تدريبه!