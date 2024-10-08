"قدم رونالدو، مراوغات ميسي.. وجسد بيلينجهام".. فرانشيسكو توتي يكون لاعبه المثالي!

حين يتحدث أسطورة الذئاب.. على الكل أن يسمع!

حين يسأل أسطورة بحجم فرانشيسكو توتي عن مواصفات لاعبه المثالي، فبالتأكيد لابد أن يستمع الكل لأحد أهم اللاعبين في تاريخ إيطاليا وكرة القدم.

توتي كان طرفًا في حوار مع منصة "بيتسون سبورت" فسئل عن العديد من الأشياء، منها السياق المعروف "كون لاعبك المفضل".

حينها أجاب توتي كالتالي: "عليك أن تملك قدم كريستيانو رونالدو اليمنى، وقدم دييجو مارادونا اليسرى، ورأسية لوكا توني، وسرعة رونالدو الظاهرة".. وأضاف: "أيضًا مراوغات ليونيل ميسي، قدرات جود بيلينجهام البدنية، ورؤيتي أنا للعبة".

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وكان توتي أحد أهم لاعبي "الآتزوري" الذين توجوا بلقب كأس العالم 2006، أهم إنجاز له على الإطلاق في مسيرة علق حذاءه بنهايتها عام 2017.

ويعد توتي من أساطير الوفاء في كرة القدم، فقد قضى مسيرته برمتها في نادي روما، مشاركًا بقميص الجيالوروسي في 786 مباراة خلال 24 عامًا.