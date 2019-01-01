قبول استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة المصري

ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تقدم هو الأخر باستقالته

ماجد جزر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة اللجنة المؤقتة قبول استقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجنايني رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

رئيس اللجنة الصحفية عمرو الجنايني قال في تصريحاته بمؤتمر صحفي عُقد في اتحاد الكرة : "سوف يتم إعادة تشكيل جميع لجان الاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتم قبول استقالة الجميع".

الجنايني أضاف : "ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تقدم هو الأخر باستقالته، والمجلس قبل الاستقالة، نشكره على الفترة الماضية، لم يرغب في أن يخلق فراغ دستوري".

وأنهى الجنايني تصريحاته : "ثروت سويلم أكد لنا على أنه على استعداد لمساعدة المجلس في أي أمر نحتاجه مستقبلا".