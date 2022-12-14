قبل 16 عامًا .. فيلم بمشاركة الركراكي تحدث عن تأهل المغرب لنهائي المونديال

"انهض يا مغرب" حلم تحقق سينمائيًا في 2006، وعلى أرض الواقع في 2022

من قال أن الأحلام لا تتحقق؟، فقد تحدث فيلم سينمائي مغربي عن تأهل منتخب أسود الأطلس لنهائي كأس العالم قطر 2022 قبل 16 عامًا، والآن أصبح الحلم حقيقة.

لأول مرة في تاريخ العرب، يخوض منتخب نصف نهائي كأس العالم، إذ يلتقي المنتخب المغربي مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الفرنسي، لحسم المتأهل لنهائي مونديال قطر.

عبور المغرب لنصف النهائي لم يكن بالأمر السهل، إذ واجهت في طريقها منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتفوقت على الجميع، باستثناء التعادل أمام الأول فقط.

وهنا أعادت المخرجة المغربية نرجس النجار إلى الأذهان الفيلم الذي شاركت به بالإخراج والكتابة، في عام 2006، تحت عنوان "انهض يا مغرب"، والذي يدور حول لاعب كرة قدم يحلم بوصول أسود الأطلس لنصف نهائي المونديال، وهو الحلم الذي تحقق في نهاية الفيلم آنذاك، وتحقق على أرض الواقع في 2022.

يذكر أنه حال عبور المغرب أمام فرنسا الليلة، فإنها تلتقي بمنتخب الأرجنتين في النهائي في 18 من ديسمبر الجاري، فيما يلتقي الخاسر بمنتخب كرواتيا في 17 من الشهر ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث.