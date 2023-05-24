قبل نهائي دوري أبطال أوروبا .. مع معاناة بيب جوارديولا ضد برايتون إنتر يحقق الألقاب في إيطاليا!

ليلة متباينة بين طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، بين معاناة مانشستر سيتي وأفراح إنتر.

عاش طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي ليلة على طرفي النقيض مساء الأربعاء، بين إحباط في جهة، وأفراح في جهة أخرى.

لقب قد يغير الدفة

الأفراح كانت في ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية، روما، وذلك عندما تمكن إنتر من الاحتفاظ بلقب بطولة كأس إيطاليا، بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام فيورنتينا بنتيجة 2-1.

إنتر احتاج إلى سحر نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل ثنائية خاطفة في الدقيقتين 29 و37، ليقلب تأخر "النيراتزوري" المبكر في المباراة إلى فوز هام.

إنتر احتاج حقًا إلى مثل ذلك الفوز، مع معاناته الواضحة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ونتائجه المتذبذبة التي شهدت خسارته 12 مرة في "سيري آ"، وتراجعه إلى المركز الثالث مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

الدفعة المعنوية التي تلقاها إنتر بتحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة 12 في تاريخه، قد تكون عاملًا حاسمًا فيما تبقى من مشوار الموسم، وخاصة المباراة الأهم على الإطلاق، نهائي دوري أبطال أوروبا.

معاناة في مباراة الأهداف الملغية

على الجانب الآخر، كانت معاناة مانشستر سيتي حاضرة على ملعب "أميكس" معقل نادي برايتون، في المباراة المؤجلة من الجولة 32 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي عانى بشدة أمام حصان "البريمييرليج" الأسود بقيادة روبيرتو دي زيربي، بعدما اكتفى فريق المدرب بيب جوارديولا بالتعادل بهدف لمثله.

المباراة الغريبة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف، بواقع هدفين لصالح برايتون وهدف لصالح مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا عانى بشدة أمام دي زيربي، ولم يتمكن من فك شفرة برايتون الذي أتعب كل كبار "البريمييرليج" في الموسم الحالي.

وربما يكون سرقة ورقة من أسلوب برايتون وسيلة يمكن أن ينظر إليها إنزاجي سيموني مدرب إنتر إذا ما أراد أن يلقب الطاولة أمام مانشستر سيتي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاشر من يونيو المقبل.