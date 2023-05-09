قبل مواجهة إسبانيول.. برشلونة يخطط لاحتفالية كبرى بلقب الدوري الإسباني

كيف سيحتفل برشلونة بلقب الدوري الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن استعداد فريق برشلونة لإقامة احتفالية كبرى إذا توج بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو ​​مدريد صاحب المركز الثاني، وإذا حقق كتيبة تشافي الفوز على إسبانيول في المباراة القادمة سيتوجون بالبطولة بغض النظر عن نتيجة أتلتيكو ضد إلتشي.

ووفقًا للتقارير الواردة من إذاعة "RAC1"، يجري نادي برشلونة محادثات مع سلطات المدينة لتنظيم استعراض في شوارع العاصمة الكاتالونية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول العرض في الوقت المناسب بعد انتهاء مواجهة الفريق ضد إسبانيول في وقت متأخر من يوم 14 مايو المقبل.

ويتبقى لبرشلونة 5 مباريات على نهاية مشواره ببطولة الدوري الإسباني، ولكن إذا فاز على إسبانيول يوم الأحد القادم يتوج بالبطولة بغض النظر عن نتائجه في المواجهات التالية.

يذكر أن آخر كأس توج به برشلونة ببطولة الدوري الإسباني كان موسم 2019.