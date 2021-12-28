بعد أن دخل فيروس كورونا إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام الماضية، انتقل إلى الهلال قبل مواجهته أمام الفيصلي بيومين فقط.

الزعيم من المقرر أن يحل ضيفًا على العنابي في 21 من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لسعد السبيعي؛ الصحفي بجريدة "اليوم" ومراسل برنامج "ملعب SBC"، فإنه تم اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وأوضح الصحفي أن الفريق بالكامل سيجري فحص كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن لم يكشف عن اسم الحالة المصابة.

يذكر أن الزعيم لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات له بالدوري المحلي، إذ تعادل أمام أبها 1-1، ثم أمام الفيحاء 0-0، وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام النصر 2-0، وأمام الفتح 3-2.

ويحتل الأزرق المركز الخامس في جدوب الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط، وله وللمتصدر الاتحاد مباراة مؤجلة.