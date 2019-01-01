قبل لقائهما - التاريخ يقف بجانب السعودية في مواجهة الإمارات

مواجهة ودية قوية بين السعودية والإمارات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الإماراتي، في مباراة ودية، اليوم الخميس، على ملعب "آل نهيان" في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

واستدعى يوسف عنبر، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعض اللاعبين الجدد لمعسكر الأخضر للوقوف على مستواهم وإمكانية دعم المنتخب في الفترة المقبلة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، تاريخ مواجهات منتخبي الإمارات والسعودية، حيث لهم باع كبير في المباريات والكثير ينتظر لقائتهم لما تحمله من إثارة وقوة.

واجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي، في 37 مناسبة على مدار تاريخهم الكروي، حيث يقف التاريخ بجانب الأخضر أمام أبناء زايد حيث حقق الفوز في عدد مباريات أكثر.

وحقق المنتخب السعودي الفوز في 23 مباراة من 37، مقابل 6 انتصارات فقط للمنتخب الإمارات، بينما تعادل المنتخبين في 8 لقاءات.

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وأحرز لاعبي الأخضر السعودي 55 هدفًا في تاريخ مواجهاتهم مع الإمارات، مقابل 23 لأبناء زايد، حيث يسعى المنتخبين لتقديم شكل جديد في المباراة التي ستقام اليوم الخميس.

نجم المجر القادم بقوة 🚀🇭🇺

تم اختيار دومينيك سزوبزلاي لاعب ريدبول ساليزبورج كأحد أفضل 50 لاعبًا صاعدًا في قائمة #NxGn 👏 pic.twitter.com/MnttTQs9KF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019