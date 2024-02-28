قبل كلاسيكو الاتحاد .. الهلال يثير الجدل ويفاجئ الأهلي بـ"خطأ غريب"

كيف أثار الهلال الجدل قبل مواجهة الاتحاد؟

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أثار تطبيق بلو ستور الخاص بنادي الهلال الجدل، قبل مواجهة الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ببطولة دوري روشن السعودي، وذلك بمفاجئة جماهير الأهلي!

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ويواجه الهلال نظيره الاتحاد مساء الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب "المملكة أرينا"، في مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين.

وقام تطبيق "بلو ستور" الخاص بطرح تذاكر نادي الهلال فقط، بطرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الفتح، المقرر لها يوم السبت المقبل، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد أن لاحظت الجماهير طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الفتح، قام التطبيق بحذف تذاكر تلك المباراة على الفور، بعدما بدأت الجماهير تتساءل عن هذا الخطأ.

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ويسعى نادي الهلال لتحقيق الانتصار على الاتحاد، من أجل تعزيز صدارته لترتيب دوري روشن السعودي، حيث يمتلك 59 نقطة، ويلاحقه النصر بـ52 نقطة.

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