قبل ظهوره الأول كلاعب لريال مدريد .. جود بيلينجهام يكشف الحقيقة حول ركبته المصابة

جود بيلينجهام يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها في ركبته أواخر الموسم الماضي..

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني الجديد عن وضعية ركبته، بعد التقارير التي تحدثت عن وجود إصابة مزمنة فيها قبل توقيعه مع النادي الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

بيلينجهام، الذي يستعد للظهور الأول رفقة ريال مدريد يوم الإثنين مع عودة الفريق إلى التدريبات لبدء فترة التحضير لموسم 2023-2024، أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية للحديث عن عدد من الأمور المتعلقة بانتقاله إلى النادي الملكي.

وقال بيلينجهام في تصريحاته: "أشعر أنني بحالة جيدة، ومستعد للبدء، أنا جاهز للعب، وركبتي في حالة ممتازة".

بيلينجهام غاب عن آخر مباراتين من الموسم الماضي، ولم يتمكن من مساعدة بوروسيا دورتموند على رفع لقب الدوري الألماني، الذي خسره في الجولة الأخيرة، وبالمثل كان غائبًا أيضًا عن الالتزامات الدولية لمنتخب إنجلترا، وكما يؤكد اللاعب فإن الراحة التي حصل عليها سمحت له بالتخلص من أي نوع من الانزعاج.

وخلال الحوار، أكد الإنجليزي على أنه يحلم بمباراته الأولى على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، حيث قال: "أتطلع إلى اللعب في برنابيو مع جميع لاعبي ريال مدريد".

يذكر أن جود بيلينجهام هو ثاني أغلى توقيع في تاريخ ريال مدريد، حيث تعاقد معه النادي الملكي بصفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات مبنية على الأداء والألقاب.