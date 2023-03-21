قبل ساعات من شهر رمضان .. مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية

مدرب روماني اعتنق الإسلام بعد قضائه فترة في أرض الحرمين الشريفين

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فرد جديد ينضم لمجموعة الأجانب الذي اعتنقوا الديانة الإسلامية بعدما قضوا فترة عمل في المملكة العربية السعودية.

نادي أحد أعلن أمس الإثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو؛ المدير الفني لفئة براعم 15 في النادي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.

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وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

جدير بالذكر أن عدد ليس بالقليل ممن جاءوا للعمل في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قد أشهروا إسلامهم بالفعل من مدربين ولاعبين ومعديين بدنيين وغيرهم.

ويحتل حاليًا أحد مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 15 عامًا برصيد 41 نقطة.

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