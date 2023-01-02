قبل ساعات من تقديمه للنصر .. استقبال خاص لرونالدو في شوارع الرياض فور وصوله

مهمة وفد النصر تمت بنجاح .. رونالدو وجورجينا في الرياض

Shahid

تزينت شوارع العاصمة السعودية "الرياض"، لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل قبل قليل.

البرتغالي يخوض التجربة الأولى له في الوطن العربي من بوابة النصر، إذ وقع له لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

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ووصل الدون للرياض قبل ساعات قليلة، رفقة صديقته جورجينا رودريجيز، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لتقديمه لجمهور العالمي. (شاهد الفيديو)

وانتشرت صور لشوارع الرياض، التي تزينت لوحاتها الإعلانية بعبارة "هلا رونالدو"، بجانب ساحات البوليفارد التي حمل لوحاتها العبارة نفسها، ترحيبًا بصفقة العالمي الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تقديم كريستيانو بشكل رسمي أمام الجماهير، مساء غدٍ الثلاثاء، في حفل خاص على ملعب مرسول بارك.

Shahid