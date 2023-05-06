قبل ساعات من اللقاء .. مباراة على ملعب نهائي دوري أبطال آسيا!

الهلال يُواجه أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

shahid

ينتظر الجميع انطلاق صافرة الحكم عند الساعة الـ12 ظهر اليوم السبت بتوقيت السعودية لمتابعة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، لكن الجماهير المتواجدة هناك استمتعت بمباراة أخرى تسبق تلك المنتظرة!

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عمار باحكيم مراسل قنوات "SSC" السعودية أوضح أن ملعب سايتاما 2002 المخصص للنهائي شهد إقامة مباراة لبراعم أوراوا ريد دياموندز قبل موعد نهائي آسيا بـ3 ساعات ومع بدء توافد الجمهور على الملعب.

وتُعد تلك الحادثة غريبة نظرًا لأهمية الحفاظ على أرض الملعب في حالة جيدة قبل انطلاق اللقاء وإمكانية تأثرها سلبًا باللعب عليها قبل ساعات قليلة من لحظة البداية.

الهلال يدخل اللقاء باحثًا عن الفوز أو التعادل بأكثر من هدف ليستطيع العودة إلى الرياض متوجًا باللقب، حيث انتهى لقاء الذهاب في ملعب الدرة بالتعادل 1-1.

يُشار إلى أن الهلال يبحث عن لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث كان قد تُوج باللقب عامي 2019 و2021.

Shahid