قبل ديربي النصر .. حملة هلالية لإصابة كريستيانو رونالدو باللعنة!

القلق من صاروخ ماديرا كبير، فهل تفلح محاولات الهلاليين قبل ديربي النصر؟

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خمسة أيام تفصلنا عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وبدأ جمهور الزعيم في حملته ضد قائد العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل إصابته باللعنة، على أمل أن يغيب عن اللقاء.

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الزعيم من المقرر أن يستضيف العالمي في الأول من ديسمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقائق الأخيرة من مواجهة العالمي بالأمس أمام الأخدود، ضمن الجولة الـ14، سقط الدون متأثرًا بإصابته خلال احتكاك مع لاعب الخصم، قبل أن يقوم ويستكمل المباراة، التي كانت قد وصلت بالفعل للوقت المحتسب بدل من الضائع.

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جمهور الهلال يمني نفسه أن يؤثر هذا السقوط على صاروخ ماديرا كي يغيب عن الديربي، إذ بدأ حملة تشبه محاولة "حسد" البرتغالي، فكتب أحدهم: "غياب رونالدو من سابع المستحيلات زمن المعجزات انتهى، في النصر حتى مسلي ممكن ينصاب وهو في المنصة، لكن رونالدو مستحيل، اللي يعرف متى انصاب يذكرني، آخر مرة أصيب فيها كانت عند اقتران كوكب الزهرة بالمشترى، يعني كل 400 سنة تجيه إصابة".

فيما علق هلالي آخر: "ما يجيه حرارة ولا زكمة ولا إنفلونزا ولا كحة، آخر إصابة جت رونالدو يوم كان عمره 12 سنة، وكانت التواء بالجزمة ولا كاحل رونالدو ما فيه شيء"، قبل أن يضيف ثالث: "والله رونالدو متعافي، معقولة حتى إصابة بالساق ما تجيه ولا يأخذ كروت".

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، مبتعدًا عن الهلال؛ صاحب الصدارة، بفارق نقطة وحيدة، لكن العالمي خاض مباراة أكثر من الزعيم.

SHAHID