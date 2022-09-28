قبل دخول الحُرة .. الهلال يجدد عقد عبد المعيوف

راعي المعروف يستمر مع الزعيم

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن تجديد عقد عبد الله المعيوف حارس مرمى الزعيم، وذلك قبل أشهر قليلة من دخوله الفترة الحرة.

المعيوف هلاليًا حتى 2024

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه المعيوف وهو يتابع ردود أفعال الجماهير على مستواه.

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Shahid Shahid

وأبدى المعيوف سعادته لردود أفعال جماهير الهلال، حيث علق على الفيديو قائلًا: "وباقي مكملين".

وعلق حساب الهلال على الفيديو: "وباقي مكملين مع راعي المعروف حتى 2024"، ومن جانبه وجه فهد بن نافل رئيس الهلال رسالة إلى المعيوف قائلًا: "أنا سعيد جدًا بتجديد التعاقد معك، لأنك لاعب قائد جوة الملعب وقدوة خارج الملعب".

المعيوف كان سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير القادم، حيث كان ينتهي عقده القديم في يونيو 2023.

المعيوف حارس الشهر بالدوري السعودي

بالتزامن مع إعلان الهلال عن تجديد عقد المعيوف، أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن اختيار عبد الله المعيوف، أفضل حارس في شهر سبتمبر.

ونشر حساب دوري روشن عبر موقع "تويتر" تغريدة، يُعلن خلالها عن اختيار المعيوف الأفضل في شهر سبتمبر، بعدما حافظ على نظافة شباكه.

حارس الهلال تصدى لـ6 كرات، ليفرض نفسه الأفضل بين حراس دوري روشن السعودي للمحترفين.

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