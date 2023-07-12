قبل حفل تقديمه بإنتر ميامي.. ميسي يعلن عن برجر من صناعته!

ما حلم ميسي الذي تحقق مؤخرًا؟

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير بعد انتقاله لصفوف فريق إنتر ميامي.

ولم يتجول ميسي بعد وصوله في المدينة، ولكن على الفور أعلن عن إطلاق 'Messi Chicken Sandwich' وهو أحدث جزء في شراكته مع مطعم هارد روك الذي مثله كسفير للعلامة التجارية منذ عام 2021.

وظهر ميسي خلال فيديو ترويجي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في مطابخ مطعم هارد روك وعلق "حلم آخر يتحقق! يسعدني أن أقدم لكم ساندويتش دجاج ميسي الجديد التي أنشأتها مع هارد روك، وهو مستوحى من طعامي المفضل لا تفوت الفرصة! "

ومن المقرر أن يتم تقديم ليونيل ميسي، رسميًا غدًا الخميس لاعبًا في فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروضًا قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأمريكي.