قبل أن يصبح بـ 90 مليون يورو.. ريال مدريد يزاحم برشلونة على نجم سوسييداد

فريق ملعب أنويتا يدرك جيدًا قيمة لاعبه المدلل

اقتحم ريال مدريد بقوة صراع الحصول على خدمات لاعب ريال سوسييداد مارتن زوبيمندي والذي يطمح برشلونة للحصول على توقيعه في الشتاء المقبل، أو بحد أقصى صيف 2023.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع زوبيمندي قبل أن يبرم عقده الجديد برفقة ريال سوسييداد، وبدون الدخول في تفاصيل عديدة للمفاوضات فإن ريال مدريد يطمح لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو في عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

قبل أن تصبح 90 مليون يورو!

برشلونة بدوره يعرف جيدًا أنه لن يجد بديلًا مستقبليًا لسيرجيو بوسكيتس الذي سيرحل عن البلوجرانا بنسبة كبيرة نهاية الموسم، خبر من زوبيمندي الذي يقدم مستويات رائعة في الليجا أهلته ليكون لاعبًا دوليًا إذ وقع الاختيار عليه في مباراة دولية واحدة مع لويس إنريكي عام 2021.

بين معركة ريال مدريد وبرشلونة، يتحلى ريال سوسييداد بالتفاؤل حيال توقيع عقد جديد مع زوبيمندي سيكون أهم ما فيه هو الوصول لشرط جزائي جديد بقيمة 90 مليون يورو ستجعله أغلى اللاعبين في فريق ملعب أنويتا.

ريال سوسييداد استفاد للغاية من بيع لاعبه ألكسندر إيساك إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ويبدو أنه يريد المزيد من صراع قطبي إسبانيا على زوبيمندي.