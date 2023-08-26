قبل أن يشارك ميسي لأول مرة .. تغييرات قادمة بقواعد الدوري الأمريكي

تأثير ليونيل ميسي يصل لقواعد الدوري الأمريكي

لم يشارك ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بعد في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" ولكن النجم الأرجنتيني قد يكون سببًا في تغيير قاعدة رئيسية في قوانين الدوري في المستقبل.

سجل ميسي 10 أهداف في ثماني مباريات منذ توقيعه عقدًا لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام، وقاد الفريق للفوز بأولى ألقابهم بعد فوزهم على ناشفيل بركلات الترجيح للفوز بكأس الدوري.

كما ساعد الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات إنتر ميامي على الوصول إلى نهائي ثانٍ هذا الأسبوع بعد الفوز في ركلات الترجيح مرة أخرى - هذه المرة في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة بفوزهم على نادي سينسيناتي بركلات الترجيح كذلك، بعد التعادل 3/3 في الأوقات الأصلية والإضافية.

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سيشارك ميسي في أول مباراة له في الدوري الأمريكي ضد نيويورك ريد بولز في الساعات الأولى من صباح الأحد، وهناك حديث عن أن وصوله قد يؤدي إلى تغيير رئيسي في القوانين عبر الدوري بأكمله.

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عند وصوله، تحدثت شبكة "ذا أثليتيك" الأمريكية إلى عدة مسؤولين داخل أندية دوري "MLS"، الذين يعتقدون أنه من أجل الاستفادة من تأثير ميسي بطريقة أكبر من عندما انضم ديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2007، يجب أن تكون للفرق "مرونة أكبر" فيما يتعلق بإنفاق الأموال على اللاعبين والرواتب.

حاليًا تنص القواعد على أن كل من الفرق الـ29 يجب أن تملك فقط ثلاثة لاعبين مسموح لهم بتجاوز حد الراتب المحدد في الدوري.

في إنتر ميامي، يعتبر ميسي، الذي يتلقى نسبة من مبيعات قمصان أديداس واشتراكات (Apple TV MLS Season Pass)، بجانب سيرجيو بوسكيتس وليوناردو كامبانا، هما الثلاثي الذي يتجاوزن حد الرواتب في الفريق.

جوردي ألبا، الذي يتقاضى 1.65 مليون دولار سنويًا - عبر منحة التوجيه المستهدفة (TAM) - والتي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين الذين يجنون أكثر من الحد الأقصى للرواتب في الدوري حيث يتوفر 2.8 مليون دولار لكل فريق.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مناقشات حول التغييرات المحتملة في قواعد القائمة في اجتماع مجلس مالكي الدوري في واشنطن العاصمة في يونيو وقام المدير التنفيذي للدوري تود دوربين بتقديم اقتراحه.

ويعتقد بعض المسؤولين أنه يجب إجراء التعديلات من أجل الاستفادة من ضم ميسي، الذي يعتبر أعظم لاعب كرة القدم على مر العصور.

يدعو كثيرون إلى إحقاق المزيد من العدالة في الميدان ولكن بما يتيح توقيعات أفضل نوعية في جميع الفرق.