أبرز ما جرى في لقاء إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وقبل جولة واحدة من الكلاسيكو ضد برشلونة.

المباراة بدأت ساخنة من جانب ريال مدريد الذي استطاع التسجيل بعد أربعة دقائق فقط عن طريق فيدي فالفيردي، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

المباراة استمرت بقوة لصالح ريال مدريد، ومن مرتدة سريعة سجل بيلينجهام هدفًا لكن الحكم كان قد أوقف اللعبة قبلها بسبب إصابة أوكامبوس.

بعد ذلك تولى إشبيلية زمام المبادرة، وكاد راكيتيش أن يسجل هدفًا لكن كارباخال تألق وأنقذ الكرة من على خط المرمى.

ورغم محاولات أصحاب الأرض، إلا أنّ ريال مدريد عاد في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ليهدد مرمى إشبيلية لكن راموس أنقذ كرة من على الخط.

كما كانت هناك مطالب من لاعبي ريال مدريد بضربة جزاء بعد دفع من خيسوس نافاس في ظهر فينيسيوس ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وفي الشوط الثاني، هدأت خطورة ريال مدريد نوعًا ما وظهر عليهم التأثر البدني لتصبح المباراة سجالًا بين الطرفين.

ولكن في الدقيقة 75، استطاع أصحاب الأرض تسجيل هدف التقدم بعد عرضية باتجاه النصيري حاول ألابا إبعادها لكن وضعها في شباك كيبا.

لكن إشبيلية لم ينعم بالتقدم كثيرًا، إذ جاء كارباخال ليسجل هدف التعادل من مخالفة لعبها كروس على رأس الظهير، ووضعها في الشباك.

المباراة اشتعلت في دقائقها الأخيرة، وكاد راموس أن يسجل هدف التقدم من عرضية وضعها برأسه قوية لكن كيبا يطير ويرفض استقبال هدف آخر.

وشهد اللقاء أزمة بين فيني وراموس بسبب محاولة لعب ركلة ركنية بصورة سريعة، مما أدى إلى انفعال النجم البرازيل ومن بعدها خرج بديلًا.

وبعد الشد والجذب، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستقر ريال مدريد في الصدارة برصيد 25 نقطة، وقد يتساوى معه جيرونا حال انتصر على ألميريا، كما يستطع برشلونة تقليص الفارق إذ انتصر على أتلتيك بيلباو.