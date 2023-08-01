قبل انضمامه إلى الاتحاد .. حقيقة رفض الهلال التعاقد مع كريم بنزيما!

أحمد فرهود
Karim Benzema Al-Ittihad 2023Getty
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مفاجآت كبرى في صفقة كريم بنزيما

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"هل رفض نادي الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؟!".. سؤال أثار دهشة العالم أجمع، خاصة في ظل معاناة الزعيم، في ضم نجم "سوبر ستار"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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بنزيما انتقل في الميركاتو الصيفي الحالي، من العملاق الإسباني ريال مدريد، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ وفي عقد لمدة 3 سنوت، حتى 30 يونيو 2026.

وحسب برنامج "أكشن مع وليد"، هناك أحاديث عن رفض الزعيم، التعاقد مع المهاجم الفرنسي، في بداية الميركاتو الحالي؛ حيث كان يركز وقتها على حسم صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فقط.

لكن.. الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، نفى أنه كان هناك أي مفاوضات من الأساس، مع كريم بنزيما؛ لارتداء قميص الزعيم الهلالي، قبل انتقاله للاتحاد.

وفجّر الزلال مفاجأة من العيار الثقيل، في تصريحاته مع البرنامج الشهير، عندما كشف عن أن مفاوضات السعودية مع بنزيما، كانت من أجل الانتقال إلى نادي الشباب، في البداية.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المفاوضات تحوّلت بعد ذلك مع اللاعب، من الشباب إلى الاتحاد، مشددًا على أنه لم يتم ذكر اسم الهلال أبدًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 46841كريم بنزيما
  • 4459خاليدو كوليبالي
  • 6206روبرتو فيرمينو
  • 3832نجولو كانتي
  • 7727مارسيلو بروزوفيتش
  • 12215صفقة أخرى
81280 الأصوات