قبل النهائي المُرتقب .. ميسي يُحطم رقماً قياسياً جديداً!

ميسي يعشق تحطيم الأرقام القياسية.

قبل ساعة من نهائي كأس العالم واصل ليونيل ميسي هوايته بضرب الأرقام القياسية، حتى وإن لم تكن صافرة البداية أطلقت.

منتخب الأرجنتين في مواجهة قوية أمام فرنسا بنهائي كأس العالم 2022 بقطر على استاد لوسيل بعد أقل من ساعة من الآن.

نجم الكرة الأرجنتينية يتواجد في التشكيل الرسمي لراقصي التانجو، وهو ما يعني أن قائد الأرجنتين أصبح أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم ب26 مباراة، متفوقًا على لوثار ماتيوس نجم الكرة الألمانية السابق والذي خاض 25 مباراة في المونديال.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أعلن في وقتٍ سابق أن المونديال الحالي سيكون الأخير له مع الأرجنتين.

الأرجنتين تلاحق النجمة الثالثة في الدوحة أمام الديوك الفرنسية فمن سيكون بطل العالم 2022؟