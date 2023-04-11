قبل الميركاتو المقبل.. برشلونة يخشى رحيل نجل أسطورته!

النادي الكتالوني لا يثق في بقاء أحد أهم أفراده في الوقت الراهن

يخشى برشلونة من أن المدير الرياضي جوردي كرويف قد يغادر ملعب نو كامب في نهاية عقده هذا الصيف بعد إثارة إعجاب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لعمله في ظل القيود المالية للنادي الكتالوني.

جوردي كرويف واجهة رئيسية لخطط مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، ولذلك يشعر مسؤولو برشلونة بالقلق من أن كرويف قد يقرر المضي إلى وجهة أخرى في الصيف المقبل.

كرويف لديه رابطة خاصة بالنادي الكتالوني، إذ إن جزءًا كبيرًا من هذا النادي قد حُمل على كتفي والده يوهان كرويف أسطورة هولندا وبرشلونة وأياكس أمستردام ومشكّل ما عرف بـ"فريق الأحلام الأول" في النادي الكتالوني.

لكن الاهتمام من قبل أندية الدوري الإنجليزي بنمط إدارة كرويف يأخذ في التنامي وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" في ظل جمع الهولندي للعديد من الملكات الهامة، منها العمل في وضعيات اقتصادية معقدة، الخلفية الفنية المميزة والتي بدت مؤخرًا في إقناعه لتشافي بإشراك إريك جارسيا في خط الوسط ضد إلتشي.

يأتي هذا في ظل انتهاء عقد كرويف مع النادي الكتالوني بحلول الصيف المقبل، وقد يطمح لتجربة جديدة في الأشهر المقبلة تضيف إلى رصيده الإداري والرياضي.