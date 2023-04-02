قبل المواجهة المنتظرة .. تدريبات الشباب تحمل خبرًا مزعجًا للهلال

الهلال يُواجه الشباب في مباراة مرتقبة يوم الجمعة القادم

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أحيا الهلال آماله في المنافسة الجادة على لقب الدوري السعودي بانتصاره على الخليج مساء أمس في المباراة المؤجلة بينهما، ويحتاج الفريق لتخطي اختبار الشباب الصعب في الجولة القادمة حتى لا تعود تلك الآمال لحالة الموت السريري.

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الهلال سيحل ضيفًا على الشباب في استاد الملز بالرياض في قمة الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وحال فوزه سينتزع المركز الثالث من خصمه ويتفوق عليه بفارق نقطة واحدة.

تدريبات الشباب اليوم الأحد حملت خبرًا مزعجًا للهلاليين تمثل في عودة المهاجم الخطير كارلوس جونيور للمران الجماعي وجاهزيته لمواجهة يوم الجمعة القادم.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا تعرض للإصابة خلال مواجهة الدحيل القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد كلفه ذلك الغياب عن مباراتي الشباب أمام العدالة والفيحاء والرائد، والتي خسر الفريق خلالها 5 نقاط.

عودة جونيور صاحب الـ12 هدفًا هذا الموسم في الدوري تُمثل خبرًا مزعجًا للهلاليين نظرًا لتأثيره الإيجابي الكبير على هجوم الشباب وخطورته الواضحة داخل وخارج منطقة الجزاء، مما سيزيد من العبء على خط دفاع الزعيم، والذي سيخوض لقاءً صعبًا بالفعل بمواجهة أمثال إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا وسانتي مينا.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويُطارده النصر بفارق نقطة واحدة، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ44 نقطة والهلال رابعًا بـ42 مع بقاء مباراة مؤجلة سيخوضها مساء الثلاثاء القادم أمام الفيحاء.

Shahid