قبلة هيرموسو تظهر مجددًا في أولمبياد باريس .. والمتورط هذه المرة والد صاحبة ذهبية الجودو!

المدعي العام يكشف كواليس الواقعة مع وجود شاهدة...

تلقى مكتب المدعي العام في باريس، شكوى من متطوعة في دورة الألعاب الأولمبية، الأربعاء الماضي، بشأن تعرضها لاعتداء جنسي من والد إحدى لاعبات الجودو المشاركات في المنافسات.

وقال ممثلو الادعاء، إن والد لاعبة الجودو الكرواتية باربرا ماتيتش، مُحتجز لدى الشرطة في باريس، بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد تقبيله متطوعة في أولمبياد باريس 2024 على فمها دون موافقتها.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، فقد وقع الحادث يوم الأربعاء في ملعب تشامب دي مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما فازت باربرا للتو بمباراة ربع النهائي في وزن تحت 70 كجم، قبل أن تفوز في النهاية بالميدالية الذهبية على حساب الألمانية ميريام بوتكرايت.

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وقالت المتطوعة في التحقيقات، إن والد باربرا لم يتمكن من التواجد في المكان المخصص له من أجل مشاهدة النزال، وأنه عندما فازت ابنته قام بتقبيلها على فمها قبل أن يهرب.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود شاهدة على الواقعة حيث أكدت نفس التفاصيل في شهادتها للمحققين، لذلك قامت الشرطة باستدعاء الرجل صباح أمس الخميس واحتجزته بعد ذلك.

وتعيد هذه اللقطة إلى الأذهان، ما حدث في 20 أغسطس 2023، عندما قام رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم آنذاك، لويس روبياليس، بقبلة عنيفة على فم لاعبة منتخب "لاروخا" جينيفر هيرموسو، على منصة تتويج سيدات إسبانيا بلقب كأس العالم.