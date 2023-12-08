قائمة من أربعة لاعبين .. تشافي يبحث عن "توريه و إدجار ديفيدز" لدعم وسط برشلونة!

صفات محددها يطلبها مدرب الفريق الكتالوني

قام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بوضع قائمة مكونة من 4 لاعبين وسط من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة لا يعمل حاليًا على ضم أي لاعبين جدد في يناير باستثناء قدوم فيتور روكي الذي تم الاتفاق على ضمه بالفعل الصيف الماضي، لذلك دعم الوسط سيحدث بعد نهاية هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب جديد لأن فكرة تعويض سيرجيو بوسكيتس بأوريول روميو من جيرونا لم تنجح، حيث يكافح صاحب الـ32 سنة من أجل الظهور مع الفريق منذ قدومه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ديكو المدير الرياضي وتشافي مدرب الفريق يبحثان في الوقت الحالي عن لاعبين من نوعية النجم الهولندي إدجار ديفيدز ويايا توريه، وهي الفئة التي تمتلك قدرات فنية عالية بالإضافة للقوة البدنية والقدرة على التحمل وتعدد الاستخدامات.

اللاعب الأول الذي يفكر برشلونة في ضمه هو برونو جيمارايش نجم وسط نيوكاسل البالغ من العمر 26 سنة، ولكن ضمه سيكون مكلفًا للغاية للنادي الكتالوني.

ويعتبر يوسف فوفانا نجم وسط موناكو أحد الأسماء المحبوبة في برشلونة، بعدما أثبت نفسه كمحور ارتكاز، وشارك مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 وكذلك ظهر في المباراة النهائية.

ويأتي أيضًا البلجيكي أمادو أونانا نجم إيفرتون الذي يمتلك كافة الصفات البدنية التي يريدها برشلونة بالإضافة إلى طوله الفارع، كما أن فكرة ضمه قد تكون سهلة بسبب الحالة التي يمر بها التوفيز.

وأخيرًا ياتي إيدرسون دوس سانتوس لاعب أتالانتا، وهو لاعب برازيلي آخر تتم متابعته عن قرب من قبل فريق الكشافة في برشلونة.