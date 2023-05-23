قائمة ريال مدريد لمباراة رايو.. فينيسيوس يتعافى من الضغوطات وهازارد يستعيد مكانته!

الإيطالي يعرف جيدًا ما يحتاج إليه نجمه

بات جليًا أن الأزمة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مباراة فالنسيا الأخيرة قد ألقت بظلالها على العديد من الملفات داخل البيت الملكي.

فبعد أن أقام ريال مدريد الدنيا ولم يقعدها من بيانات دعم ولقاءات مع مسؤولين وتصعيد قضائي، المدرب كارلو أنشيلوتي يريد الآن أن يعزل البرازيلي عن أجواء كرة القدم ولو لأسبوع واحد، كي تمر تلك الفترة بسلام على حالته النفسية، وبالبداهة فإن إيقاف فينيسيوس نظرًا لتعرضه للطرد في مباراة فالنسيا سيساعده على التخلص من هذه الضغوطات.

لذلك فقد كان إخراج أنشيلوتي فينيسيوس جونيور من حساباته لمباراة رايو فاييكانو المقبلة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني أمرًا حتميًا، وبذلك سيُمنح البرازيلي فرصة للتعافي من الضغوطات التي ألمت به في الأيام الماضية.

خيارات أنشيلوتي في الهجوم لتلك المباراة تمثلت في كل من إيدين هازارد وألفارو رودريجيز وكريم بنزيما وماركو أسينسيو ورودريجو جويس، فيما لم تشهد القائمة استدعاء فينيسيوس بالتأكيد.