"قائد من قادة الدوري الإنجليزي" .. صفقة عالمية كبرى تمنح موافقتها للسعودية والأخيرة تدرس!

SHAHID

الجميع يترقب الميركاتو الصيفي المقبل بدوري روشن السعودي، وبحسب التسريبات الحالية فيبدو أنه لن يقل قوة عن الصيف الماضي الذي شهد ضم نجوم بنحجم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وغيرهما.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الميركاتو في السعودية من المقرر أن ينطلق في 18 من يوليو المقبل، على أن يغلق أبوابه بشكل رسمي في الثاني من سبتمبر 2024.

وفي إحدى المفاجآت الكبرى، أكد الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي أن نادٍ عاصمي (الهلال، النصر، الشباب) حصل بالفعل على موافقة قائد أحد أهم فرق الدوري الإنجليزي والذي يعد مهمًا كذلك في منتخب بلاده.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح العنزي أن هذا القائد يلعب في كافة مراكز الوسط، وقدم موافقة رسمية للنادي - رفض ذكر أي أسماء - مشيرًا إلى أنه يتبقى وصول رد لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بعدما خاطبها النادي صاحب الموافقة.

ورغم أن العنزي لم يكشف عن اسم اللاعب أو النادي إلا أن البعض ذهب لاحتمالية أن يكون البرتغالي برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، والذي تحدثت تقارير عنه وعن رغبة مواطنه كريستيانو رونالدو في ضمه للنصر.

SHAHID