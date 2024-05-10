قائد النصر السابق يفاجئ المهيدب.. "صراع شرس على خلافة آل معمر"

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أعلن سعد الحارثي، قائد فريق الكرة السابق بنادي النصر، عن قراره بالترشح لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية المقبلة.

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وذكر الحارثي، عبر صحيفة "الرياضية"، أنه يعتزم الترشح لرئاسة النادي، ليصبح منافسًا على معقد الرئاسة أمام العضو الذهبي إبراهيم المهيدب الذي أبدى جدية الترشح لخلافة مسلي آل معمر، في الانتخابات التي تنطلق مع نهاية الموسم الجاري.

ولعب سعد الحارثي في صفوف النصر خلال الفترة بين (2004-2011)، وانتقل على سبيل الإعارة إلى الاتحاد، في موسم 2006-2007، ثم انتقل إلى الهلال في 2011، واعتزل اللعب نهائيًا في 2013.

وتوج الحارثي مع النصر بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد في عام 2008، كما كان أحد عناصر منتخب السعودية الأول في الفترة بين 2004 و2010، حيث خاض 31 مباراة دولية، سجل خلالها 7 أهداف، وشارك مع الأخضر في بطولة كأس آسيا 2007، التي تأهل فيها المنتخب للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام العراق بهدفين مقابل هدف.

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وكان المهيدب قد أعلن عن عزمه الترشح لرئاسة نادي النصر، مع التعهد بتقديم دعم مالي كبير، حال انتخابه رئيسًا لقلعة العالمي، مع تلقي وعد من شخصيات مؤثرة بدعمه بكل الإمكانات الممكنة بعد تولي الرئاسة.

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