قاهر ريال مدريد: ليونيل ميسي هو إله كرة القدم.. إذا لعبت معه سأموت بسلام!

ميول برشلونية واضحة؟

سيكون من الصعب على "قاهر ريال مدريد" فالنتي كاستيانوس الشهير بـ"تاتي" لاعب جيرونا الذي أمطر شباك الملكي بأربعة أهداف كاملة النوم ليالٍ عديدة، كما اعترف هو نفسه بعد المباراة الباهرة التي قدمها.

وقال كاستيانوس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كانت ليلة حالمة لا تصدق، لم أستطع أن أنام جيدًا وبقيت حتى الساعة الرابعة صباحًا دون أن أتمكن من الراحة، حتى أنني اضطررت إلى تناول حبة مهدئة للنوم، كانت الرسائل تصل في كل مكان وكان لدي أيضًا أفراد العائلة والأصدقاء في المنزل، تسجيل 4 أهداف في ريال مدريد أمر لا يتحقق كل يوم".

وأضاف: "الهدف الأول كان بالفعل شيئًا من الخيال، عندما رأيت الكرة تدخل الشباك خطرت على بالي أشياء كثيرة، عائلتي وأصدقائي، بينما كانت فرحة كبيرة بالنسبة لي حين أتت الأهداف الأخرى، ولم أصدق ذلك، سددت خمس مرات وسجلت أربعة أهداف، كانت تلك هي ليلتي، والحظ ابتسم لي".

وأردف: "قدماي على الأرض، بيئتي ونشأتي تساعدني على أن أظل متوازنًا، كل شيء سيبقى على حاله ولن أتغير، علينا التقدم خطوة بخطوة، والآن لدينا مباراة هامة ضد إشبيلية يوم الإثنين".

وعن الرسائل التي يتلقاها منذ الأمس قال: "تلقيت رسائل بشكل غير مسبوق، هذا طبيعي، وعندما تسوء الأمور لن يظهر أحد، ولكن عليك أيضًا أن تكون على دراية بهذه الأنواع من الأشخاص، لم يكن لدي الكثير من الوقت للرد على جميع الرسائل، لم أجب إلا على رسائل المقربين، لكنني سأبدأ في الرد على جميع الأشخاص الذين أرسلوا لي الدعم".

وحين سئل عن إمكانية أن يرى مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي أهدافه فقال: "نحن نتحدث عن الأفضل في العالم، إذا رأى تلك الأهداف بالنسبة لي فهذا هو الجنون، لم أتعامل معه أبدًا، بالنسبة لي هو إله كرة القدم وقد جعلني أبكي عدة مرات، أنا متحمس لرؤيته، عندما كنت طفلاً كنت أكثر ذكاءً بسبب لاعبين مثله ومثل رونالدينيو".

يدرك كاستيانوس جيدًا صعوبة الحلم القادم وهو الالتحاق بالمنتخب الأرجنتيني واللعب إلى جوار ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022، فقال: "يجب أن أذهب خطوة بخطوة، أعلم مدى صعوبة الانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني لأن هناك لاعبين في موقعي يتمتعون بأداء جيد للغاية، وإذا تمكنت يومًا ما من الوصول إلى هناك، أريد أن يكون ذلك لأنني في لحظة جيدة ولأنني استحققت ذلك، إذا لعبت برفقة ميسي وتوافقنا في الملعب فيمكنني الموت بسلام!".