قانون كذبة أبريل يمنع هاري كين من لعب كأس الأمم الأوروبية إلا بقميص ألمانيا!

قانون غريب للغاية!

كشفت صحيفة "تيليجراف" عن كذبتها لشهر أبريل هذا العام، عندما أكدت في أحد العناوين الرئيسية الخاصة بها أن هاري كين لن يتمكن من تمثيل ألمانيا في هذا الصيف بكأس الأمم الأوروبية.

الصحيفة أكدت أن أحد القوانين الخاصة بعام 1898 تمنع أي شخص يعيش داخل القطر الألماني من تمثيل أي منتخب وطني غير الماكينات.

لكن لحسن حظ كين الذي يقيم في بافاريا الآن أن ذلك القانون لم يدخل حيز التنفيذ قط، وإلا لكان قد وجد نفسه بقميص منتخب ألمانيا في اليورو أو لم يكن ليلعب من الأساس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أولاف بيرلو سكرتير الاتحاد الألماني لكرة القدم: "نعم هناك قانون يجعل أي شخص يعيش هنا يمثل ألمانيا أو لا يلعب على الإطلاق، لكن لم يتم تفعيله من قبل لأنه لم يكن هناك أي لاعبًا جيدًا بما فيه الكفاية".

جدير بالذكر أن أمم أوروبا تبدأ في منتصف يونيو القادم وتلعبها إنجلترا في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمارك وصربيا.